Botte du Hainaut: une nouvelle application pour les dépôts de plainte

Une nouvelle application appelée "Appoint" vient d’être mise en place et, via le site de la police, via les sites des différentes communes, les citoyens seront dirigés vers cette nouvelle application. Ils choisiront alors le motif de leur plainte, le créneau horaire (en fonction des disponibilités), recevront des explications sur ce qu’ils doivent emporter avec eux, et après avoir rempli quelques informations nécessaires, le rendez-vous sera enregistré.

Un mail de confirmation

Les policiers verront alors le rendez-vous s’indiquer dans l’agenda, tandis que le citoyen recevra un mail de confirmation. Si le motif ne nécessite pas de plainte, le citoyen en sera informé, si l’urgence est requise, il en sera également informé et invité à former le 101, poursuit le communiqué.

Cette application est déjà fonctionnelle dans plus de 120 zones de police. Si certaines personnes n’ont pas encore accès à internet, et pour combler la fracture numérique de nos régions, un rendez-vous via un appel téléphonique restera possible. Mais les responsables de la zone incitent toutefois la population à utiliser en priorité cette nouvelle application qui se veut intuitive et assez facile à utiliser. Enfin, selon les horaires établis, il restera toujours la possibilité de se présenter sans rendez-vous dans l’un des cinq commissariats de la zone Botha.