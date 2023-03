Base de Florennes, niveau bruit, les F-35 voleront moins que les F-16

Étude en cours

"Des mesures spécifiques sont-elles envisagées au sein de la base de Florennes ? Une plateforme et/ou un numéro d’appel permettront-ils de renseigner les dépassements sonores ? Confirmez-vous l’intention d’effectuer moins d’heures de vol avec le F-35 qu’avec le F-16 ?" a aussi interrogé Christophe Bombled.

En réponse, la ministre Ludivine Dedonder annonce que l’étude de l’École Royale Militaire se déroulera en plusieurs phases, avec des mesures sur F-16 en 2022/2023 et des mesures sur F-35 dans les années à venir. Les résultats intermédiaires seront communiqués.

Elle souligne que "Les niveaux de bruit réels et la perception associée de la signature sonore d’un aéronef dépendent de nombreux facteurs, notamment des conditions météorologiques, de l’obstruction naturelle de la source de bruit par rapport au récepteur et autres. Il est très subjectif de comparer les valeurs maximales dans certaines conditions ; l’étude en question porte sur un flux sonore global plus réaliste et plus représentatif dans un spectre plus large."

Lors de la conception du nouveau complexe F-35A (qui est en cours de construction pour 300 millions d’€), aussi bien à Florennes qu’à kleine-brogel, les autorités assurent veiller à ce que les bâtiments constituent autant que possible une barrière naturelle contre le bruit pour les riverains.

La Défense signale qu’elle dispose déjà d’une plateforme en ligne sur laquelle sont répertoriées toutes les activités d’entraînement susceptibles de produire des nuisances sonores extraordinaires: vols d’entraînement à basse altitude, spectacles aériens, grands exercices… Sur cette plateforme ( https ://www.mil.be/fr/agenda/grandes-manoeuvres/), il est également possible de poser des questions à ce sujet ou de signaler une irrégularité.

8 000 h de vol par an

Au sujet des plans de vols, ils seront moins importants à partir de 2030 avec les F-35 (8 000 h/a) qu’avec les actuels F-16 (11 500 h/an), y compris tous les entraînements à l’étranger. "De plus en plus de simulateurs de vol seront utilisés à l’avenir, souligne la ministre Dedonder. Toutefois, il est certain qu’il faudra toujours prévoir une part importante d’entraînement sur des avions réels afin de garantir la disponibilité opérationnelle et la sécurité aérienne."

Enfin, elle précise que huit simulateurs sont actuellement prévus (quatre pour Florennes et quatre pour Kleine-Brogel). Le coût d’un simulateur est d’environ 10 millions d’€.