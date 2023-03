Thuin: deux nouveaux commissaires à la zone de police Germinalt

En ouverture du conseil de police de la zone, la main droite levée et l’autre tenant le drapeau belge, ils ont prêté serment en "jurant fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge". Le tout sous les applaudissements de l’assemblée.

Les nouveaux commissaires seront désormais affectés au service intervention (pour le commissaire Termolle) et au service proximité des quartiers (pour le commissaire Depreux).

L’approbation des comptes 2022

Une fois cette partie protocolaire terminée, la présidente Marie-Hélène Knoops a poursuivi la séance en invitant les conseillers à approuver les comptes de l’exercice 2022. En prélude au vote, le comptable spécial y est allé d’une analyse pointue, Michel Pichrist rappelant ainsi quelques extraits de la circulaire budgétaire wallonne 2023 avant de présenter quelques tableaux de chiffres.

Le compte budgétaire présente un résultat budgétaire à l’ordinaire de 653 579,89 € et un résultat comptable de 896 372,37 € tandis qu’à l’extraordinaire, le résultat budgétaire est établi à 4 658,39 € pour un résultat comptable de 189 302,21 €. Le résultat budgétaire se distingue du résultat comptable par le fait que le premier est la différence entre les droits constatés (recettes) et les engagements, le second entre les droits constatés et les imputations.

Le compte de résultat lui présente un boni de 130 451,55 €, un résultat approuvé à l’unanimité par le conseil.

Non sans que la question du montant des dotations ne soit soulevée. Seront-elles suffisantes ou les communes devront-elles dans un avenir proche les augmenter ? Un conseiller fait remarquer que, soit on augmentait les dotations, soit on diminuait les dépenses. Ce qui n’est pas évident lorsque celles-ci sont composées à 90% de frais de personnel, observe un autre.

Dans la foulée, le conseil approuve la première modification budgétaire de l’exercice 2023, une demande de détachement ainsi que plusieurs procédures de marchés publics pour l’acquisition de fournitures.