"La culture n’est pas négligée à Cerfontaine"

"Ce résultat est remarquable au vu de la situation économique générale tels que la hausse des prix de l’énergie se répercutant sur le prix des matériaux et de l’inflation importante qui se caractérise par l’indexation des salaires", s’est félicité le député-bourgmestre Christophe Bombled (MR-IC), reprenant le rapport du receveur régional.

Ces dépenses de personnel ont en effet bondi de 10,7% et celles de fonctionnement de 11% en 2022. De même, le coût des matériaux de voiries a fameusement grimpé, de l’ordre de 30%, et les dépenses d’entretien des bâtiments ont augmenté également.

Pourtant, Cerfontaine continue son chemin tranquille, grâce à d’excellentes ventes de bois (plus de 370 000 euros), une hausse de 11% de la recette du Fonds des communes, (200 000 € de plus), des recettes complémentaires issues des chasses et du logement, ainsi qu’un nouveau système de financement des APE (+ 150 000 €).

Christophe Bombled et son collège poursuivront sur la même philosophie: "Cela devrait nous permettre, fidèle à notre tradition, de limiter le recours à l’emprunt lors de notre prochaine modification budgétaire. Et ce bien que nous ayons actuellement la fiscalité communale la plus basse de la province."

"Un manque d’ambitions"

Évidemment, l’opposition a une autre vision de la situation des finances locales. Le conseiller Cerf + Cédric Leclercq estime d’abord que des efforts devraient être réalisés pour rendre la Commune moins dépendante des énergies fossiles, en passant à du renouvelable ou en installant des panneaux solaires. Il cite notamment l’énorme surface disponible sur la toiture du hall sportif.

"À moyen terme, nous envisageons de rénover la toiture de l’administration communale, a annoncé le bourgmestre. Dans ce cadre, nous prévoyons de placer des panneaux solaires. Nous intégrons cela à chaque fois que nous réalisons des travaux de toiture."

Comme chaque année, la minorité dénonce un manque d’ambitions de la part du collège communal, en épinglant un subside du plan Maya qui n’est pas utilisé dans le cadre du Plan communal de la Nature. "J’aimerais que l’on aille plus loin dans les projets culturels et sociaux", a ajouté Cédric Leclercq.

Cette dernière phrase suscite une réaction mayorale: "Au niveau culturel, je vais quand même réagir parce que cela fait 4 ans que je ne dis rien quand vous le mentionnez. A Cerfontaine, nous accueillons un grand nombre d’expositions dans la salle que la Commune a aménagée à l’Office du tourisme et je pense que le carnet de commandes est plein pour les 12 prochains mois. Nous avons la chance de compter une vie associative riche, un office du tourisme et un cercle d’animation dynamiques, qui peuvent organiser des activités sans l’aide de la Commune. D’accord, nous n’avons pas de centre culturel mais nous mettons nos infrastructures à la disposition des associations et nous accueillons chaque année l’exposition Action Sculptures en plein air. On peut toujours faire plus mais on ne peut pas se plaindre d’une absence d’événements culturels à Cerfontaine."

Le compte 2022 a été voté unanimement par le groupe MR-IC.

Cédric Leclercq s’est abstenu, étant le seul représentant du groupe Cerf +. Il était prévu que Joseph Delwart intègre l’assemblée en début de séance, pour remplacer Hubert Lechat, démissionnaire. Étant absent pour des raisons personnelles, il a repoussé sa prestation de serment à la prochaine séance.