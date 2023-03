Grève à l'Intermarché by Mestdagh de Mont-sur-Marchienne

Vendredi déjà, dans la foulée d’un conseil d’entreprise extraordinaire qui s’était terminé sans concilier les points de vue, une quinzaine d’Intermarché by Mestdagh (ex-Carrefour Market) était parti en grève. Ils avaient reçu rapidement la visite d’un huissier et dès le samedi, une ordonnance du tribunal faisait lever le piquet. Ce mardi, un nouveau piquet prenait place à Mont-sur-Marchienne et "une demi-heure après, nous explique la déléguée CNE, un huissier arrivait, plus rapide qu’un médecin appelé en urgence ! C’est vraiment l’escalade, aucune discussion ne paraît possible, poursuit-elle ; aucune n’est d’ailleurs prévue et le conseil d’entreprise ordinaire qui devait avoir lieu ce mercredi matin a été annulé."