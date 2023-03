Fraire: premières médailles au carnaval

Si le ramassage a débuté sous la pluie, celle-ci s’est définitivement éloignée de Fraire pour le reste de la journée. En matinée, seuls les gilles ont déambulé à travers le village. Ils ont été rejoints, en début d’après-midi, par plusieurs groupes. L’un d’entre eux s’est formé au sein du personnel de la résidence "Les Saules".

Durant la pause de midi, les premières médailles ont été remises aux gilles présents depuis la création de la société en 2016. "Notre carnaval a été remis sur pied voici sept ans mais, si l’on enlève les deux années covid, cela fait cinq années effectives", explique Laurent Colinvaux qui figurait parmi les médaillés avec ses fils Marin et Louison. Patrice D’Hoedt et Gilles Mathurin ont également reçu leur première médaille. "L’an prochain, nous aurons une douzaine de médaillés", annonce le président. Après trente-deux années de bons et loyaux services, le tamboureur Gaël Paquet a décidé de déposer ses baguettes. "J’arrête pour diverses raisons mais surtout parce que le groupe de rock, dont je fais partie, est occupé à prendre de l’ampleur", déclare-t-il.

Des oranges appréciées

Tout le long du passage du cortège, le public était nombreux à vouloir rattraper les délicieuses oranges sanguines lancées ou simplement offertes par les gilles. En fin de journée, c’est sur le parking de l’école communale, à la rue des Violettes, que les gilles ont brûlé leurs bosses et que le carnaval a pris fin. Le dernier carnaval de l’entité de Walcourt sera celui de Berzée. Il aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 avril prochains. Qu’on se le dise !