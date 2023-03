Éoliennes à Momignies: l’enquête publique débute le 11 avril

Nous l’évoquions dès février: le projet éolien de la "Plaine par-delà l’Arbre" à Macon revient dans l’actualité. L’enquête publique, portant sur 4 éoliennes plus hautes (200 m) et un peu plus éloigné de la zone d’habitat que dans le précédent projet, débutera le 11 avril pour une durée d’un mois. Le dossier pourra être consulté au service urbanisme de la Commune de Momignies les lundis, mercredis, vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16 h, les mardis et jeudis de 9h à 12 h, ou sur rendez-vous auprès de emmanuel.servais@momignies.be. Une séance d’information aura lieu au Kursaal le 19 avril entre 16h et 20 h, exclusivement sur rendez-vous auprès du fonctionnaire communal.