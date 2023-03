Des jeunes bien dans leurs baskets à Thuin

"Nous avons constaté que La crise sanitaire a impacté nos jeunes. La démotivation, le découragement, le détachement face aux activités de groupes et sportives est indéniable. C’est donc pour pallier à ce décrochage sportif que ce projet a vu le jour, d’abord dans nos écoles et puis aujourd’hui, en point d’orgue, dans le hall sportif de la Ville" explique Éric Fourmeau, président de l’ASBL du Hall Sportif.

À cette occasion, les organisateurs et les participants ont pu bénéficier gratuitement des installations du centre sportif. De nombreuses associations locales Y sont présentes dans l’espoir d’attirer quelques jeunes dans leurs rangs. Des partenaires extérieurs sont là aussi, et les activités proposées sont nombreuses: initiation au judo, à la boxe, au badminton, indiaca, foot en salle, spéléobox, un parcours gonflable de 36 m de long, balade VTT, animations poull-ball, pétanque, mölkky, mur d’escalade… Pour redonner des forces aux sportifs en herbe, du jus bio et des fruits sont gracieusement distribués.

Cette belle journée est le fruit d’une collaboration entre le monde associatif, la MJ Thuin, les sportifs de la région, la Ville de Thuin et le Hall Sportif. Une grosse centaine d’enfants et d’ados sont présents. "Si ceux-ci retrouvent de la motivation et du dynamisme au terme de ce projet et si, en plus, certains rejoignent des clubs locaux, alors, l’objectif sera atteint. Être bien dans ses baskets, c’est aussi être bien dans sa tête, bien dans sa peau et bien dans son corps" conclut Éric Fourmeau.

Ce premier salon du sport est donc une initiative couronnée de succès. La Maison des Jeunes ne manque pas d’idées. D’ailleurs, ce mercredi 29 mars à 14 h, le projet "A fond les guidons" sera présenté au public intéressé. Il s’agit d’un camp d’été de 4 jours autour du VTT avec des activités culturelles, créatives, sportives…

www.facebook.com/mj.dethuin