Des apprentis journalistes à l’école communale de Gourdinne

Avec leur titulaire Rebeca Vilaboa, les élèves du degré supérieur de l’école communale de Gourdinne se sont inscrits au concours "Journalistes en herbe". Celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’action "Ouvrir mon quotidien" proposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "L’objectif du projet vise à donner la parole aux élèves et d’éveiller leur créativité et leur esprit critique", explique Sylvie Bayet, la directrice de l’école des Éoliennes dont fait partie l’implantation de Gourdinne. Afin d’obtenir un maximum d’informations, une boîte à outils pédagogiques est mise à disposition de la classe et deux ateliers sont proposés et animés par un journaliste professionnel. Récemment, c’est donc Alain Vaessen, journaliste bien connu à la RTBF, qui est venu à l’école de Gourdinne pour dispenser ses conseils aux élèves dans le cadre de leur projet. Les élèves se sont montrés très attentifs aux conseils du professionnel de l’information et ils lui ont présenté les thèmes choisis et les articles déjà rédigés. "Ces échanges sont très riches car différents aspects du travail journalistique sont abordés tels que la mise en page, le choix des sujets, la typographie…", poursuit la directrice qui se dit agréablement surprise par l’attention des enfants et leur engouement pour ce projet. Les articles finalisés devaient être déposés pour le 22 mars et la remise des prix aura lieu le 31 mai au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On croise donc les doigts pour l’école communale de Gourdinne.