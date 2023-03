Catherine Goossens et Audrey Evans exposent à Lompret

Le dimanche 2 avril prochain, de 14h à 17 h, Catherine Goossens et ses jeunes artistes exposent leurs aquarelles en l’église Saint-Nicolas de Lompret. Ils y seront accompagnés par Audrey Evans, qui elle, présentera ses œuvres contemporaines. Le vernissage a lieu à 14h et est accessible à toutes et tous.