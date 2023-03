Un carnaval intime à Villers-Poterie

L’an dernier, le comité des fêtes avait innové lors du carnaval en proposant un feu intime sur la plaine du Bayau. "Comme on sortait de la pandémie, il fallait encore éviter les grands rassemblements. Pour respecter les mesures sanitaires et les injonctions des pompiers, on a confectionné un petit feu qui est plus facile à gérer, à sécuriser", détaille notre interlocutrice.

De plus, le bûcher est situé près du chapiteau, ce qui permet aux masqués de repasser prendre un verre après avoir dansé et chanté autour du feu.

Cette année, le concept était identique en ce dernier samedi de mars. En début d’après-midi, le cortège carnavalesque a pris son envol de la plaine du Bayau. "Cette édition 2023 compte une soixantaine de masqués répartis dans différents groupes: les Schtroumpfs, les pizzaïolos, les as du disco ou encore les bronzettes font du ski", informe Christelle Creus.

Les membres du comité des fêtes, épaulés par d’autres bénévoles, ont assuré la sécurité de la manifestation et la gestion du bar.

"Nous avons, par contre, participé aux autres grands feux. Il y a une belle solidarité entre les différents comités des fêtes", conclut la secrétaire de l’association.

La prochaine activité du groupement sera la fête d’été organisée le 3e week-end de juillet.