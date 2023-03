Travaux de la Grand-Place à Beaumont: un chantier rondement mené

Rien de tout cela, et finalement la dernière semaine avant le carnaval de Beaumont a été mise à profit pour terminer (ou presque) cet important chantier alors qu’il avait été prévu de devoir aller jusqu’à la fin juin pour rendre à Beaumont son cœur historique. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de ces nationales venant de Chimay, de Mons, de Charleroi ou encore de Philippeville et de France, ils pourront à nouveau traverser dans les deux sens le centre beaumontois. Tant mieux aussi pour les commerces et le tourisme, et tant mieux pour le carnaval local qui a pu y déployer ses fastes ce dimanche. Des travaux rondement menés, ça méritait d’être souligné.