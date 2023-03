Deux concerts exceptionnels dans l'église Saint-Philippe à Philippeville

Force aérienne

Ce mercredi 29 mars à 20 h, dans le cadre du parrainage du 2e Wing Tactique de Florennes par la ville de Philippeville, la Musique royale de la Force aérienne belge se produira à l’église Saint-Philippe de Philippeville. L’entrée à ce concert est entièrement gratuite mais il est recommandé de s’inscrire via le lien suivant: https ://events.mil.be/event/205. Les bénéfices engendrés par la vente des programmes du concert seront versés à l’ASBL Philanthr’orgues qui organise, elle aussi, un concert tout aussi exceptionnel ce vendredi 31 mars à 20 h. On pourra y apprécier la "Passion selon Saint-Jean" de Jean-Sébastien Bach. Elle sera interprétée par le chœur et l’orchestre de la Bach Academie Alden Biesen, placé sous la direction de Luc Ponet. Les bénéfices de ce concert contribueront au remplacement des orgues de l’église Saint-Philippe de Philippeville. PAF: 32 € – 25 € (moins de 26 ans). Réservations: 0475 951 265 (Jean-Sébastien Petit) – philanthrorgues@gmail.com.