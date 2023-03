A Saint-Aubin, l’artiste de la récupération des vieux objets métalliques

Tout a commencé lors d’un voyage en Alsace en 2016, et plus spécialement lors de la visite d’une exposition: "J’ai vu un personnage droit en métal de récupération et je me suis dit: ça, je dois savoir le faire". Laurent Duclot n’a pas de formation artistique mais il aime le bricolage depuis toujours. Dès son retour, il met son défi à exécution: "J’ai acheté deux vieilles horloges et des couverts en brocante et je me suis lancé dans l’aventure". Il en réalise quelques-uns et le résultat lui plaît. Les pièces restent toutefois de petites dimensions car elles sont serties par des fixations métalliques.

En 2018, c’est le tournant: "Mon beau-père m’a demandé pourquoi je ne les soudais pas ! À nouveau, j’ai pris la balle au bond". À ce moment, il n’a jamais soudé et ne connaît rien à cette technique, mais justement, c’est ce qui l’attire. Par hasard il obtient un poste à souder trois semaines plus tard. Il apprend sur le tas et ses œuvres deviennent plus imposantes.

Un jour il découvre une voiture réalisée au départ d’une ancienne machine à coudre et subitement, il décide de se lancer dans cette approche "Je me suis dit que je pouvais le réaliser, mais en mieux.". Il achète donc des machines à coudre et réalise des voitures, des camions et des motos: "En regardant sur internet, je me suis dit que je n’inventais pas grand-chose. Mais je trouve que les voitures pouvaient être réalisées avec plus de finition."

Il commence aussi à discuter avec d’autres artistes, grâce aux réseaux sociaux: "Ils trouvaient que ça ne sert à rien d’être aussi précis et de prendre autant de temps car ce serait invendable !" Certaines œuvres nécessitent en effet 150 heures de travail mais peu importe: "J’ai envie de faire du beau et de l’abouti !"

Peu avant le confinement, il participe à plusieurs expositions, à Woluwe-Saint-Pierre, à Marcinelle, dans des magasins de décoration ; mais la crise sanitaire le force à réinvestir son atelier qu’il a évidemment installé de ses propres mains.

Pour créer, malgré la complexité des pièces, il ne s’aide pas d’un plan: "J’imagine tout dans ma tête. Les idées me viennent spontanément. Par exemple, en mettant des pièces l’une à côté de l’autre, je vois ce que cela va devenir.". M. Duclot se laisse aussi inspirer par des univers qu’il aime, par exemple celui de Star Wars.

Aujourd’hui, il aimerait partager sa passion et exposer davantage.

Ses œuvres sont visibles sur www.facebook.com/ld.art.16