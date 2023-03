54 000€ pour 910 hydrants gerpinnois

Leur entretien est financé par les communes et au dernier conseil communal, les élus ont décidé de lancer un nouveau marché public pour leur entretien. Un marché estimé tout de même à plus de 54 000 euros ! Et encore, certains peuvent n’être contrôlés qu’un an sur deux…

"Les ouvriers communaux ne peuvent-ils pas vérifier les hydrants eux-mêmes, quand ils en voient lors de leurs chantiers de voiries ?" a suggéré Marcellin Marchal, plutôt pragmatique. Impossible, pour des questions de responsabilité.

Autre défi: remplacer la signalétique indiquant la présence de ces hydrants. Une responsabilité de la commune.