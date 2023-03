Des tirs de balles dans son tracteur à Frasnes

Logan exprime sa colère sur les réseaux "Merci à la grosse ordure qui a tiré 3 balles de Lr dans le pare-brise de mon outil de travail." Pour Logan, il s’agit bien d’un acte délibéré, on imagine mal en effet une cause accidentelle alors que les 3 balles ont toutes été tirées dans les vitres de l’engin. "Les jaloux ou autres qui auraient un problème envers moi sont les bienvenus à venir régler leur problème plutôt que de s’en prendre à mon matériel". Les coups de feu de ce type d’armes sont relativement discrets, est-ce un choix réfléchi de la part de l’auteur ? Les faits crapuleux se seraient produits ce samedi entre 13h et 15h dans le bois de Frasnes, situé à Géronsart, en direction de la N5.

En attendant d’aller déposer plainte ce lundi à la police des 3 Vallées, Logan lance un appel à d’éventuels témoins d’agissements suspects.