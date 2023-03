Sivry-Rance: un subside pour la rue Champerlotte, et la piste cyclable en chantier

Le projet prévoit une nouvelle voirie en béton et de nombreuses plantations d’arbres en accotements.

"La persévérance et le suivi des dossiers ont, à nouveau, payé" se réjouit Alain Lalmant, "et je suis particulièrement ravi de cette décision. L’état pitoyable de cette rue exigeait une attention particulière et ce sera chose faite d’autant qu’une piste cyclable la borde désormais en grande partie jusqu’au RAVeL".

Une nouvelle piste cyclable

Le réseau cyclable s’étoffera d’ailleurs bientôt d’une nouvelle piste, entre le rond-point de la gare de Sivry sur la N53 et la jonction avec les Voies de Renlies. Ces travaux inscrits au plan de financement communal subsidié par le Service Public de Wallonie débuteront ce 27 mars pour une durée de 40 jours ouvrables.

C’est l’entreprise René Pirlot & Fils de Virelles qui est chargée de la bonne exécution de ce chantier dont le coût total (voirie et mobilier urbain) s’élève à 406 000 € et est subventionné à hauteur de 206 000 €.

Une signalisation est mise en place afin d’assurer la sécurité du chantier.