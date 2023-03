Sivry-Rance: un monument dédié à la mémoire de 18 aviateurs alliés inaugurée le 6 mai

Passionné d’histoire locale, Sébastien Lorsignol (54 ans) a auto-édité, à l’été 2022, un livret de 47 pages intitulé "Les incidents aéronautiques militaires alliés durant la Seconde Guerre mondiale à Rance". Pour ce natif du pays père de deux enfants, cet ouvrage illustré de photos inédites et de renseignements précis est le fruit de nombreux mois de recherches méticuleuses et acharnées. Beaucoup de communes de Belgique ont été le théâtre d’innombrables combats aériens et de crashs d’appareils alliés ou allemands. "Rance a toutefois la particularité d’avoir connu trois incidents aéronautiques avec la chute de trois appareils dans un rayon de un à deux km, souligne notre historien local. Un est particulièrement resté dans la mémoire des Rançois. Mais les deux autres étaient presque tombés dans l’oubli. Trouver des informations n’a pas toujours été simple et j’ai parfois dû faire face à des témoignages farfelus. On m’a ainsi parlé de la chute d’un V1, une fiction."