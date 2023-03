Un 1er Printemps des disciplines à Loverval

Rebaptisée "Le Printemps des disciplines", l’action permet aux élèves de Bac 1 d’être confrontés à leur public cible avant même de partir en stage. "Il s’agit d’une activité formatrice où nos étudiants apprennent à travailler en groupe tout en mesurant l’énergie, le temps et la créativité nécessaire à la concrétisation d’un projet pédagogique qu’ils seront amenés à réitérer dans leur futur métier", poursuit-elle.

4 circuits, 14 ateliers

Depuis le mois d’octobre, une centaine de futurs professeurs travaillent à la création d’ateliers d’observation et d’expérimentation en s’inspirant du thème "Diversités". Quatre circuits avec 14 ateliers étaient proposés à un peu moins de 1000 élèves du 1er degré de l’enseignement secondaire (général, différencié et spécialisé). Par rapport à l’édition précédente, l’établissement scolaire a pratiquement doublé le nombre d’élèves accueillis. Ceux-ci ont été émerveillés par les explications et les expérimentations proposées.

Le premier circuit s’articulait autour d’un voyage dans l’espace et dans le temps à la découverte des systèmes de numération dans les civilisations anciennes, des conditions d’habitabilité d’un espace et d’une planète ou encore des origines des aliments et des cuisines du monde. Le second évoquait la nature sous toutes ses coutures: comment expliquer certains phénomènes chimiques observés dans la nature ? Quels sont les impacts des plastiques sur la nature ?

Le troisième circuit concernait les origines où les élèves ont voyagé grâce à leur sens. Le dernier portait sur les modes de vies à découvrir et à expérimenter au niveau de l’habitat ou de l’alimentation.

Pour les élèves de 1re et 2e secondaire, l’activité est aussi bénéfique puisqu’ils découvrent des matières via une approche éducative ludique notamment au travers de l’expérimentation plus adaptée aux petits groupes. Pour la HELHa, l’opération met en lumière les atouts du métier d’enseignant à une époque où il en manque cruellement.