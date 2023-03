Le policier "ripou" de la zone Germinalt, en aveux partiels, reste en détention préventive

Ce jeudi matin, l'agent de police de la zone Germinalt (Thuin, Gerpinnes, Ham-sur-Heure/Nalinnes et Montigny-le-Tilleul) a comparu pour la première fois devant la chambre du conseil de Charleroi. Procédure habituelle lorsqu'un suspect vient d'être inculpé et placé sous mandat d'arrêt. Dans les cinq jours, l'inculpé doit passer devant la chambre du conseil et cette chambre tranche sur le maintien nécessaire ou non du suspect en détention préventive.