Cour d’assises Le samedi 27 avril 2019, à 21 h 36, Alain Goffin (73 ans) appelle le 101 et signale qu’il vient de tuer son épouse. Quand les premiers policiers arrivent à la rue de Marbaix à Ham-sur-Heure-Nalinnes, le corps d’Éliane Abrassart (70 ans) est couché dans la salle à manger, face contre sol, dans une mare de sang. Alain dira par la suite qu’il ne supportait plus l’Alzheimer de son épouse diagnostiqué deux ans plus tôt. Le couple était marié depuis 52 ans. La cour d’assises du Hainaut se penchera la semaine prochaine sur le dossier. Alain Goffin est en aveux. JVK avec Belga