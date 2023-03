Alain Goffin aux assises suite au meurtre de son épouse à Ham-sur-Heure-Nalinnes: il n'en pouvait plus de l'Alzheimer qui rongeait sa femme

La cour d'assises du Hainaut procède ce jeudi au tirage au sort des jurés qui seront chargés de juger Alain Goffin, 76 ans, pour le meurtre d'Éliane Abrassart. Il est également accusé d'avoir menacé d'un attentat cette dernière, le 9 avril 2018, avec la circonstance aggravante de vulnérabilité. L'examen sur le fond débutera le lundi 27 mars. Un arrêt est attendu dans la semaine.

Selon le médecin légiste chargé du dossier, le corps de la victime présente d'importantes marques de coups au visage et de traces de strangulation à mains nues. Dans ses déclarations à la police à l'époque, Alain Goffin explique qu'il a eu "un accès de colère" suite à une énième dispute. Il se dit à bout. Il ajoute qu'il comptait ensuite se suicider.

Alain Goffin a réitéré ses propos devant le juge d'instruction par la suite : selon lui, ce jour-là en fin de journée, sa femme a recommencé à lui crier dessus. Perdant son sang-froid, il lui a porté de nombreux coups de poing et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Toujours selon l'accusé, son épouse n'acceptait pas sa maladie d'Alzheimern diagnostiquée deux ans plus tôt, et ne prenait pas ses médicaments.