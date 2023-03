30 bougies pour les scouts de Rosée

Le dimanche était réservé à la partie un peu plus officielle puisqu’on attendait le spectacle des animés, suivi du repas. Vient ensuite la rétrospective en image de ces 30 années, ponctuée d’un quizz portant sur les grands moments de l’unité. Et pour clôturer ce week-end empli de souvenirs et retrouvailles, le gâteau digne d’un tel anniversaire a été présenté aux convives, enchantés d’être présents. Pour résumer cet événement, citons cette réflexion d’une maman: "Merci pour cette belle fête qui peut rendre fiers les animés, chefs, routiers, le staff,… et qui donne quelques regrets à ceux qui n’ont pas eu la chance de faire partie d’un mouvement de jeunesse." Et cette maman enchantée conclut de la meilleure des manières: "De belles valeurs, des liens forts, de l’investissement et beaucoup de sourires"

30 ans, c’est peut-être un sacré bail, mais c’est aussi le début d’une aventure qui ne demande qu’à se poursuivre, pour le bonheur des petits et des grands, et des parents.