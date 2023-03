Thuin: La compagnie Saint-Roch a cassé son verre

Le printemps des marcheurs

Le choix de la date n’est pas le fait du hasard non plus puisque depuis une trentaine d’années le "cassage du verre" de la compagnie a lieu le samedi le plus proche du jour du printemps. "C’est toute une symbolique. Le jour du cassage du verre est un peu assimilé au printemps des marcheurs thudiniens. Le moment à partir duquel, tout Thudinien qui s’investit dans son folklore commence à revivre et à penser à Saint-Roch", nous dit cet officier expérimenté. L’an dernier, après deux années d’abstinence, le cassage avait attiré la toute grande foule dans la cour de l’hôtel de ville et s’était déroulé sous un grand soleil. Cette année, moins de monde était présent mais l’enthousiasme était tout aussi palpable et, malgré une météo longtemps incertaine, la séance de cassage a pu se dérouler au sec. Après quoi, chaque peloton a pris la direction de l’athénée où un verre était offert avant de terminer la journée dans les bistrots. Le grand décompte est lancé. Plus que 9 semaines avant Saint-Roch…