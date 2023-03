Les Fanfares de Petigny en concert de printemps au centre culturel de Couvin

C’est un événement musical présenté dans le cadre "Les Saisons en Fanfare", organisé conjointement par le centre culturel et les différentes fanfares et harmonies de l’entité.

Cet ensemble musical petignolais rassemble des musiciens et musiciennes de tous âges et la relève est assurée par de nombreux jeunes. Il se produit plusieurs fois par an à l’occasion de diverses manifestations au village et à l’extérieur.

Un des morceaux interprétés, "French 80’S Mix", a d’ailleurs été arrangé par un jeune musicien de la fanfare Antoine Lemaire.

Un autre morceau joué "Ouverture printanière" de Julien Jourquin, est un clin d’œil particulier à l’Harmonie Royale de Couvin qu’il a dirigée à partir de 1930, et ce durant 37 années. Outre un musicien d’exception, il a composé plus de 500 œuvres à destination des fanfares et harmonies. C’est d’ailleurs avec celle-ci qu’il mettait au point ses compositions.

Le public a apprécié ce concert printanier de l’ensemble qui était placé sous la direction du chef Patrick Crispoux.

Les prochains rendez-vous sont: le concert d’été le dimanche 11 juin avec les "Fanfares royales l’Union musicale Gonrieux-Presgaux", le concert d’Automne avec la "Philharmonie royale Saint-Joseph" de Cul-des-Sarts, et un concert d’Hiver le 3 décembre avec l' "L’Harmonie Royale de Couvin".

Le 23 juin, les musiciens des Fanfares Royales de Petigny animeront un apéro petignolais dans le parc du Château de Monge à Petigny à partir de 18 h 30.