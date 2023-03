Des Joëlettes tous terrains sur les sentiers de Philippeville

La Joëlette, c’est un fauteuil tout terrain qui permet la pratique de la randonnée, de la promenade ou de la course, à toute personne à mobilité réduite ou en situation de handicap, enfant ou adulte, même très lourdement dépendant, avec l’aide d’au moins deux accompagnateurs.

C’est lors d’une cérémonie d’inauguration qui ressemblait plutôt à un baptême vu la météo, que le collectif a retracé la genèse de projet.

À la base de cette idée, on trouve Christophe Mathot. "Ce projet rencontrait parfaitement les objectifs du collectif: rendre accessibles les sentiers et chemins à un maximum de personnes". En effet, pour le collectif la joëlette est un argument supplémentaire pour enfoncer le clou par rapport à la nécessité d’entretenir les sentiers de balade. "Les deux joëlettes sont une véritable plus-value pour notre commune. En permettant la collaboration de notre collectif avec l’office du tourisme, les autorités communales donnent un message positif en matière d’inclusion et de cohésion sociale", dira Daniel Rathmes au nom du collectif. C’est aussi un moyen de rendre accessible à tous la découverte des 17 villages de l’entité de Philippeville.

Pratiquement, le collectif met à disposition des personnes qui le souhaitent, issues de l’entité ou non, le moyen de profiter des 15 balades qui sont proposées actuellement par l’Office du Tourisme qui d’ailleurs gérera les réservations de ces Joëlettes.