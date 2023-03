Aide alimentaire en ESEM: deux ASBL soutenues par la Fondation Roi Baudouin

Ainsi, en 2022, selon la Fondation Roi Baudouin, la Fédération belge des banques alimentaires a observé une hausse de 18,2% des bénéficiaires par rapport à l’année précédente – soit quelque 193 344 bénéficiaires chaque mois. En comptabilisant l’aide octroyée via des colis alimentaires, des épiceries et restaurants sociaux, la Fédération des services sociaux estime à 600 000 le nombre de personnes qui ont recours à une aide pour se nourrir.

Pour ne rien arranger, les dons de nourriture ont diminué en parallèle, créant de réelles difficultés d’approvisionnement pour le secteur.

500 000 € à se partager

Autre problème: les organisations d’aide alimentaire sont également confrontées à une augmentation de leurs propres coûts liés à la hausse des prix (de l’énergie). Enfin, le secteur associatif connaît une diminution du nombre de bénévoles.

Dans ce contexte difficile, la Fondation Roi Baudouin a lancé, mi-2022 et pour la deuxième année consécutive, un nouvel appel à projets visant à soutenir et renforcer les organisations d’aide alimentaire. Un jury d’experts indépendant a sélectionné 71 organisations aux quatre coins de la Belgique, qui ensemble, reçoivent un total de 500 000 €. Parmi elles, l’association Entraide pause-café Saint Vincent de Paul basée à Momignies, dans un bâtiment de la paroisse (rue Nordron, n° 2). Fort d’une quinzaine de bénévoles, ce groupe de citoyens aide près de 250 personnes (ou 185 familles) dans l’entité avec des colis alimentaires. Ces derniers sont constitués grâce à des dons ou des apports de la banque alimentaire de Charleroi, de l’Union Européenne ou encore du Colruyt de Charleroi.

Pour construire une chambre froide

"La Fondation Roi Baudouin va nous octroyer 7 500 € d’aide, explique Monique Amant, la présidente. Un tiers de cette somme servira à acheter des aliments. Le reste sera consacré à un projet de construction d’une chambre froide dans un local annexe à créer. Cela nous permettra d’assurer une meilleure qualité des produits frais pour les bénéficiaires du service d’entraide, notamment pour les légumes et les fruits. Pour nous approvisionner, nous montons une dizaine de fois par mois à Charleroi."

Ce coup de pouce est d’autant plus apprécié qu’Entraide pause-café est actuellement confronté à une situation difficile. "Suite à une erreur, nous n’avons commandé que 1 300 1 de lait, alors que nous en avons besoin de 13 000 1, confie Monique Amant. Coferme nous a offert deux palettes, mais ce ne sera pas suffisant. Nous souffrons également d’une augmentation de nos frais: notre camionnette, par exemple, ne roule pas à l’eau."

Dans ce cadre, l’association lance un appel aux dons (BE30 0003 2513 5411). On peut aussi joindre la responsable au 0479/72 42 82.

Une seconde ASBL Trait d’Union à Chimay a aussi obtenu 7 500 € de la Fondation Roi Baudouin. Dans ce cas, l’argent servira à l’achat de bacs réfrigérants pour le transport des surgelés fournis par la banque alimentaire et à la participation aux frais de transport des bénéficiaires pour se rendre au local de distribution. Un outil informatique sera acquis pour la gestion de la distribution et de la répartition des vivres dans les colis. Une partie des subsides sera également consacrée à l’achat de produits alimentaires ou non alimentaires.

Contact: Vigreux Jean-Luc, jeanlucvigreux@gmail.com