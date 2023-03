A la découverte des chemins et sentiers de Philippeville

Le Collectif de défense des chemins et sentiers de Philippeville est né en 2020 de la volonté de quelques personnes de rassembler un maximum de gens pour assurer la réhabilitation d’un maillage pédestre intervillages dans l’entité de Philippeville. Le but est de développer une meilleure mobilité douce au sein de la commune. Il veut aussi défendre le droit au maintien des sentiers et chemins, en tant que biens communs inaliénables, et rechercher des solutions pérennes d’accès aux chemins et sentiers communaux. Pour ce faire, le collectif propose plusieurs fois par an des balades de 5 ou 10 km dans l’entité. Ces balades nécessitent souvent de l’huile de coude pour rendre certaines portions de chemins, envahies par les ronces ou les arbustes, accessibles au public. Après une première à Villers-en-Fagne, c’est à Jamiolle que cette découverte était proposée à plusieurs centaines de personnes venues découvrir la région. La pluie ne les a pas découragés et ils ont pu se réchauffer à l’arrivée à la maison de village de Jamiolle. La prochaine balade aura lieu en juin à Villers-le-Gambon.