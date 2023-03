1 000 visiteurs au salon Santé & Bien-être à Walcourt

Soutenu par la ville de Walcourt, cet événement est organisé par une association de fait présidée par Thierry Tilmant et toute une série de bénévoles. L’agence de développement local (ADL), le service Travaux et le gestionnaire du hall omnisports ont largement contribué à la réussite de cette manifestation qui a attiré un bon millier de visiteurs de vendredi à dimanche.

"En tant que responsables politiques de la ville, nous pensons que ce salon a tout son sens car la santé est le moteur de la vie", s’est exprimée la bourgmestre Christine Poulin (PS) lors de l’ouverture officielle du salon. "Il constitue l’occasion de présenter toute une série d’alternatives, de praticiens et de soins dont la plupart sont basés sur le territoire de notre commune", poursuit-elle. Tout au long du week-end, des ateliers et des conférences ont agrémenté ce salon. L’échevine Nathalie Leclercq (PS) a présenté le plan de cohésion sociale (PCS) qui disposait de son propre stand avec le conseil consultatif communal des aînés et le bureau économique de la province (BEP).

Zéro déchet

Un chèque de 1 500€ a été remis à l’ASBL "Amis des Aveugles" qui œuvre, entre autres, à la formation de chien guides. ©ÉdA

Lors de son allocution, le président Thierry Tilmant a remercié le conseil des aînés pour son aide dans la décoration des stands. "Ils nous ont fournis des tissus pour cacher les grillages, ce qui a permis d’éviter l’utilisation d’une grande quantité de papiers", a-t-il insisté. Le public était invité à participer à l’élection du stand le mieux décoré. L’accueil était assuré par les étudiants de l’Athénée royal de Florennes qui se destinent au métier d’agent d’accueil. "Pour l’occasion, ils ont réalisé une application permettant de compter automatiquement le nombre de visiteurs. C’est ainsi que l’on sait que nous avons dépassé le millier durant le week-end", poursuit Thierry Tilmant. Parmi les quarante-deux exposants présents, entre 55 et 60% provenaient de l’entité. Cette année, les organisateurs ont mis à l’honneur l’ASBL "Conseils Coordination Services Jeunes" qui est encore à la recherche de six cents familles d’accueil à travers toute la Wallonie. Une autre ASBL "Les Amis des Aveugles" s’est vue remettre un chèque de 1 500 € par les organisateurs. En collaboration avec les écoles de l’entité, 639 kg de bouchons ont été récoltés à son profit et l’action devrait se poursuivre. Au niveau des écoles présentes, il faut encore citer les cours de promotion sociale de l’Athénée royal de Philippeville qui ont fait découvrir au public les bienfaits de l’aromathérapie. Le Collège Saint-Augustin de Thy-le-Château était également de la partie avec son école de coiffure qui proposait, à tout qui le souhaitait, une petite coupe ou un brushing. Cette quatrième édition du salon Santé & Bien-être de Walcourt peut donc être considérée comme un succès.