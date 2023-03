Menacée de fermeture, la crèche Les Mini-doux, à Biercée, est sauvée!

La structure pourra poursuivre ses activités au-delà du 31 mars, même si quelques jours de battement sont nécessaires. L’arrêt annoncé avait semé l’émoi dans l’entité, qui manque déjà cruellement de places d’accueil pour les 0 à 3 ans. Alertés en janvier dernier, la bourgmestre et le Collège avaient promis d’œuvrer à une reprise. Des réunions se sont multipliées, et la gestion et la viabilité de la crèche ont été étudiées avec l’ONE, l’actuelle gestionnaire Mme Dufour, et de potentiels repreneurs privés, "dont une avait déjà ce projet en tête mais ne pensait pas le concrétiser si vite " explique la bourgmestre. "L a Ville a pris en charge l’expertise financière. Il fallait accompagner les démarches car les délais étaient très courts et les procédures (agrément ONE, création d’une nouvelle ASBL, rédaction de nouveaux contrats….) assez lourdes " poursuit Marie-Eve Van Laethem. Lundi, elle pouvait ainsi annoncer qu’une solution positive avait été trouvée. Mme Margaux Albart, psychologue travaillant au centre médical de Biercée, gérera la structure d’accueil de la petite enfance. Et Fanny Dufour y conservera un emploi à temps plein, ce qui évitera toute perturbation aux enfants. Une autre personne engagée à mi-temps épaulera la puéricultrice en titre, et elles pourront être assistées par des stagiaires de l’IFAPME pour compléter le cadre. "Une excellente nouvelle pour les parents qui risquaient de se trouver sans solution" commente l’échevine de la Petite enfance Karin Cosyns. "Tout cela a en tout cas permis de mettre en lumière les possibilités existant en matière d’accueil. La Ville n’a pas pour ambition de créer elle-même une crèche, mais nous pouvons être un facilitateur pour de nouvelles initiatives. Cela pourrait par exemple passer par la mise à disposition de bâtiment. Face au manque de place, une 3e structure (une 2e crèche privée fonctionne à Gozée, NDLR) serait bienvenue " conclut la bourgmestre.