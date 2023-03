Mécontent de s’être fait flasher à Virelles, il saccage deux Lidar

Plus de 4 900 euros de dédommagements

Sur la même nuit, deux radars Lidar ont été victimes d’un acte de vandalisme par l’automobiliste. Alcoolisé et voyant rouge après avoir été flashé en excès de vitesse, Nicolas a jugé bon de bouter le feu aux deux radars.

Pour la zone de police locale, le prévenu doit sortir des sous de sa poche pour dédommager la zone qui avait placé ces deux radars pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Plus de 4 900 euros sont réclamés à Nicolas, qui ne s’attendait sans doute pas à voir la note s’allonger.

Une dernière prévention est également reprochée au jeune homme de 29 ans. Pour éviter de se faire contrôler et d’avoir des ennuis à cause d’une fausse plaque d’immatriculation, Nicolas a tenté la carte de la diversion. À ses dépens, ce dernier apprend qu’il s’agit d’une infraction pénale. "Il a passé un coup de téléphone à la police, pour dénoncer une fausse information concernant un vol avec violence dans une habitation. Il avait une fausse plaque d’immatriculation et a vu les policiers qui s’apprêtaient à rentrer dans l’établissement", détaille Me Delvallée, avocat du prévenu.

Une peine de 18 mois de prison, avec un sursis probatoire, est requise par le substitut Signor. Le magistrat insiste notamment sur la problématique d’alcool, à la base des faits reprochés à Nicolas, et d’anciennes condamnations de roulage. La défense opte plutôt pour une peine de travail.

Jugement le 24 avril.