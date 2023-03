Dans les circonstances économiques que l’on connaît, les travailleurs sociaux ont pensé qu’il serait bon d’aider les plus précarisés à prendre soin d’eux, à petits prix. "Certaines pathologies nécessitent des soins adaptés sur lesquels une catégorie de la population se prive au vu de leur coût, explique Adeline Jennequin, du PCS. Nous organisions depuis 2012 deux soirées mensuelles en partenariat avec l’Institut de Promotion Sociale de Rance, en assurant le transport de 7 personnes qui bénéficiaient d’un soin réalisé par des étudiantes en pédicurie médicale, au prix de 5€. La fermeture en 2022 de la section pédicure a mis fin à l’action qui rencontrait un franc succès. Vu la demande, nous souhaitions en assurer la continuité et la proposer sous une autre forme. Face aux problèmes de mobilité et au déficit de soins de santé en région rurale, notre projet était d’offrir des soins de pédicurie professionnelle à un tarif préférentiel dans un lieu accessible."

Dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Province de Namur, le PCS a obtenu un subside qui permettra de rétribuer à juste titre les pédicures professionnelles.

Isabelle Lambert, pédicure médicale et ancienne professeur dans la section pédicure à Rance, a lancé la demande sur le site de l’association Belge des pédicures spécialisées et le PCS a contacté les pédicures locales.

Plusieurs professionnelles ont répondu positivement: Audrey Debus, Carine Crowet, Frédérique Beaufort, Carole De Lessines, Murielle Salmon et Audrey Macq.

"Nous les accueillerons une fois par mois, de mars à décembre, le jeudi de 13h30 à 16h30. Douze personnes de Couvin pourront en bénéficier mais une priorité sera donnée aux personnes précarisées et isolées. Afin de faciliter la mobilité de la population couvinoise, le PCS peut assurer le transport des personnes le désirant afin de faciliter l’accessibilité."

Les inscriptions doivent être transmises au Plan de Cohésion Sociale de Couvin, au 060/34 70 52.