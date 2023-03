Froidchapelle: les écoliers et les aînés fêtent le Laetare

Les soumonces des écoliers La semaine dernière, juste avant que ne débutent les différentes activités liées au Lætare à Froidchapelle, les écoliers de l’implantation communale du Crochet ont décidé de rendre visite aux aînés résidant "Chez Nous" afin de permettre à tous les pensionnaires de vivre quelques moments dans l’ambiance du Lætare. Accompagnés d’une petite clique musicale, les enfants ont animé des soumonces à leur façon et ce pour le plus grand plaisir des aînés. Musique, tambours et confettis, tout était réuni pour ce bon moment d’avant Lætare. De quoi permettre à plus d’un résident de se souvenir des bons moments de leur folklore froidchapellois.