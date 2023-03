Deux formations pour mieux aborder la recherche d’emploi sont organisées à Thuin

La formation " Like & Drive ton Job " propose aux jeunes de 18 à 30 ans d’élaborer et de vérifier leur projet professionnel. Elle comprend des cours pour le permis B théorique, des stages en entreprise, des modules relatifs à la confiance en soi et d’informatique, ainsi qu’un coaching sur les démarches de recherches d’emploi. Avant d’y participer, des séances d’informations sont proposées les 22 et 28 mars et le 3 avril 2023 à 10 h (sur inscription). Le début de la formation a lieu le 24 avril.