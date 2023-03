Des étudiants portugais, espagnols et turces accueillis à l'athénée de Chimay

Au programme de la semaine d’accueil en terres chimaciennes, les deux professeures de langues modernes, Sabine Antoine et Nancy Durieux, bien épaulées par plusieurs de leurs collègues, ont multiplié les activités et visites afin de leur faire découvrir notre culture et notre belle région, ainsi que notre capitale.

Après la visite guidée de Chimay par l’Office du Tourisme et la rencontre des autorités locales le premier jour, les jeunes ont notamment ensuite découvert le Parlement européen dont le Parlamentarium, le musée de la BD et l’incontournable centre historique de Bruxelles. Plus tard, c’est L’espace Chimay et l’Aquascope de Virelles qui ont ébahi les visiteurs.

Climat: problème commun

Les professeurs ont mis à profit cette rencontre internationale pour faire découvrir aux jeunes la littérature belge, mais dans la langue de Shakespeare, dont quelques extraits ont servi à la représentation théâtrale de fin de séjour.

Les principaux objectifs de ces rencontres européennes sont d’inciter les élèves à la lecture en anglais par le théâtre, de les conscientiser aux problèmes écologiques et à la découverte d’autres cultures. "Ceci permet de favoriser la confiance en soi, d’encourager les comportements durables, de motiver les étudiants à l’apprentissage des langues et aussi de donner envie de lire, voire de s’essayer au théâtre", expliquent les deux professeures à l’initiative du projet.

"Outre les échanges culturels, le partage de pratiques pédagogiques entre partenaires enrichit nos savoirs et méthodes d’apprentissage des langues. Par ailleurs, nous avons pu constater dans l’atelier dédié au dérèglement climatique que tous les jeunes sont sensibles à cette problématique et que c’est l’une de leurs principales préoccupations."

Respect de l’autre

Pour certains d’entre eux, c’est la seconde fois qu’ils se rencontraient. L’occasion pour les jeunes de se découvrir sous une facette autre que dans le cadre scolaire. Entrer dans l’intimité d’une famille d’accueil, même très provisoire, enrichit humainement les uns et les autres. "J’ai été très bien accueillie dans ma famille d’accueil, raconte une jeune étudiante madrilène, j’ai pu découvrir votre belle région grâce aux différentes visites que nous avons faites indépendamment de celles programmées à l’école."

Et une jeune étudiante turque de conclure: "Jamais je n’aurais pu me permettre de voyager et ainsi découvrir d’autres pays européens sans ce projet Erasmus, nous confie-t-elle. C’est une très belle idée de permettre à la jeunesse de se rencontrer, de découvrir nos différences culturelles et de les respecter. Mais surtout, on se rend compte que nos préoccupations sont les mêmes et que les solutions doivent être européennes."