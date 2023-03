Gerpinnes: six ans pour parvenir à construire l’extension de l’école de Lausprelle

Agrandir des bâtiments scolaires n’est pas une mince affaire. Outre les nécessaires étapes liées à l’élaboration du projet avec la désignation d’un architecte, la conception des plans, la demande de permis puis la construction, un projet mené par le secteur public doit passer par les longues procédures administratives des appels d’offres, des demandes de subsides et autres consultations des pouvoirs subsidiants.

Résultat: "Nous sommes enfin réunis ce 17 mars 2023, soit un peu plus de 6 ans après le début officiel de ce dossier, a expliqué le bourgmestre Philippe Busine, lors de cette inauguration. Nous avons donc vécu un long fleuve non tranquille de 2 266 jours."

Des travaux moins chers que prévu… a priori…

Le mayeur local s’est félicité de la collaboration avec l’architecte, qui a permis de réduire l’impact financier de l’investissement: "Le montant initial des travaux, à l’ouverture des offres, en novembre 2020 était de 409 778 € hors TVA. En fin de chantier, étonnamment, nous arrivons à un montant de 389 811 € hors TVA. Cela veut dire qu’il n’y a pas eu de travaux supplémentaires ou d’imprévus. Tout le mérite en revient à l’auteur de projet, Madame Donot, qui avait réalisé une étude précise et complète.

Malheureusement la conjoncture actuelle, l’indexation des salaires, l’augmentation du coût de l’énergie et des matériaux, par l’application de la révision de prix contractuelle, nous a pénalisés de 103 000€, c’est-à-dire 25% du montant des travaux, ce qui est énorme et inhabituel.

Au final, l’ensemble des travaux, des honoraires et de la TVA s’élève à 560 165 €.

La très bonne nouvelle, c’est que nous allons obtenir un montant de subsides de la Fédération Wallonie Bruxelles de 362 000€, soit 65% du montant total. Vous aurez donc deviné que la part communale, sur fonds propre, est de 198 000€."

Ancien directeur d’école lui-même, l’échevin de l’Enseignement, Guy Wautelet, a rappelé quelques fondamentaux: "Dans le mandat d’un échevin, d’autant plus comme ancien instituteur et directeur du fondamental, inaugurer des locaux scolaires constitue un événement particulier, un moment chargé d’émotion.

Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et au développement de l’enfant. Les vieux modules ont donc laissé la place à des classes flambant neuves dans lesquelles les élèves de 1re et de 4e primaires ont pris leurs quartiers à la grande joie, à la grande satisfaction de leurs institutrices titulaires et de leur directrice, Mme Van Raemdonck, chef d’orchestre de l’établissement et "surveillante de chantier" ces 16 derniers mois.

Une école, c’est un lieu de culture, un lieu d’apprentissage ; c’est aussi, et c’est essentiel, un lieu de vie dans lequel tous les enfants doivent se sentir bien.

Dans le monde d’aujourd’hui et surtout de demain, l’enfant doit avoir des bases solides pour affronter son avenir et plus que jamais, nous devons, à tous niveaux faire des efforts pour l’école fondamentale car les fondations en maternel et en primaire sont primordiales."

Après une petite partie protocolaire, les parents ont découvert les nouvelles classes en compagnie des enfants.

L’école de Lausprelle, qui porte le nom du poète Octave Pirmez, compte 75 bambins en maternelle et 130 écoliers en primaire, actuellement. Les nouvelles classes accueillent 26 enfants en première année et 25 autres en quatrième.

Rien ne se perd : les modules préfabriqués, eux, ont été déplacés à Gerpinnes, où ils servent de locaux pour l’unité scoute.