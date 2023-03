Formation aux métiers de la défense: un succès qui sera mis en avant le 21 juillet

En visitant ensemble l’athénée royal Jean Rey à Couvin ce lundi, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, et la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, ont voulu saluer de manière symbolique la réussite de ce projet mené de front par deux niveaux institutionnels belges et deux ministères aux compétences a priori fort distinctes: la création d’une filière qualifiante, dans le secondaire, aux métiers de la défense, de la prévention et de la sécurité.

Depuis septembre, trois établissements francophones ont lancé cette nouvelle section, en quatrième année du secondaire: les athénées d’Irchonwelz (Ath), de Liège-Atlas et de Couvin.

"Nous devions répondre à des critères bien déterminés, a rappelé la directrice couvinoise, Françoise Colin: être situé à proximité d’un camp ou d’une base militaire, et nous sommes à 25 km de Florennes, avoir une bonne collaboration avec la police locale et être doté d’un hall de sport suffisamment équipé."

Dès l’annonce de l’ouverture de la section, les jeunes ont afflué vers ces trois établissements, dans l’espoir d’embrasser par la suite une carrière militaire, de pompier, de policier ou encore d’agent de gardiennage.

À Couvin, 53 ados se sont inscrits dans cette filière, le maximum d’élèves autorisés. 45 étudiants s’y sont inscrits à Liège et 41 à Irchonwelz. Ils s’ajoutent aux élèves de 7e année qui suivent une formation d’assistants aux métiers de la prévention et de la sécurité, l’embryon de la nouvelle formation lancée cette année.

Une brève évaluation avec les élèves

Durant leur visite, les ministres ont salué la présence de 26% de filles parmi les élèves de ces filières. Après avoir assisté quelques petites démonstrations des cours pratiques dispensés notamment par un militaire détaché pour les cours au sein même de l’établissement, elles ont rencontré les jeunes pour notamment évaluer le nouveau cursus. L’occasion pour les élèves de réclamer davantage de cours pratiques, ce que l’horaire permettrait. "Nous savons que nous avons deux défis, d’après les premiers retours qui nous parviennent, a reconnu Caroline Désir. Nous devons proposer cette formation dans plus d’établissements et nous devons augmenter le nombre d’heures de pratique en effet."

Ludivine Dedonder, elle, en a profité pour faire la pub de la Défense, en rappelant que son département devra engager 10 000 militaires en quatre ans, dans 500 métiers différents. Elle a présenté un petit film vantant la composante Air, vu la proximité de la base aérienne florennoise. Elle a aussi glissé qu’une formation à l’armée permet d’être nourri, logé et blanchi et payé pendant ses études ! "A-t-on droit à des dispenses à l’issue de notre formation ?", a interrogé une étudiante ? Non, hélas, ont rétorqué les ministres et la commissaire de police locale: il s’agit là d’une préparation permettant de prendre de l’avance sur les autres étudiants dans les filières de la sécurité, non seulement physiquement mais aussi en suivant des cours de géopolitique et de langues adaptés. Mais jusqu’ici, cela ne donne droit à aucune dispense par la suite.

La visite s’est prolongée par une table ronde avec les enseignants actifs dans la section, pour des retours d’expériences.

Après quelques témoignages d’élèves manifestement satisfaits de leur choix d’option, la ministre Dedonder a annoncé que la filière serait mise à l’honneur lors des prochaines festivités du 21 juillet. Une délégation des trois écoles participera en effet au défilé, parmi les autres forces civiles et militaires du pays.