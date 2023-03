Un Lætare de Froidchapelle entre Queen et Petit Prince (vidéo)

L’imagination au pouvoir

Comme chaque année, chacun des groupes a voulu faire dans l’originalité en choisissant un thème sortant des sentiers battus. Ils s’inspirent tantôt de l’actualité, tantôt de la littérature ou tout simplement d’une idée trottant un moment dans la tête.

Chaque groupe a sa méthode pour illustrer au mieux le sujet choisi, certains par exemple achètent le déguisement, certains le louent ou d’autres encore mettent à contribution les couturières pour une fabrication originale.

Et puis, il y a le char, en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Ce char que tout le monde attend et qui a demandé des heures de travail aux petites mains cachées au fond d’une grange pour garder au mieux le secret du thème.

Journée bien remplie

Comme on le constate, le Lætare n’est pas que la mi-carême. Après ces semaines et ces mois de préparations, ce dimanche est un grand jour une apothéose. Ça commence avec des déjeuners ici et là, groupe par groupe, puis avec un premier rendez-vous avant de se diriger en cortège jusqu’à la salle omnisports rénovée accueillant pour la première fois l’événement. C’est l’apéritif de la Commune qui lance déjà les hostilités bien avant le grand départ se situant sur les hauteurs du village, vers 14h30.

On est loin de la canicule mais le public a répondu présent, trop heureux de découvrir les trouvailles de l’édition 2023. La bande à Debande ouvre les hostilités comme le veut la tradition, les gilles de Froidchapelle, toujours aussi généreux en oranges. ayant pour mission de fermer le cortège. Entre chaque groupe, une clique musicale anime le groupe de devant et en même temps celui de derrière. Ça avance, ça danse, ça chante et… ça enchante les spectateurs venus parfois de bien loin.

Un passage sur la place puis un second avant une dislocation dans une ambiance des plus conviviales. On est content, tout se déroule à merveille. On discute, on se désaltère avec plus ou moins de modération, tout cela en attendant le rondeau final et le feu d’artifice qui mettent un point final au Lætare 2023. Un point final ? Pas pour tout le monde, on l’imagine bien…

Et au milieu de tout cela, un homme heureux: Stéphane Bronchain le nouveau président qui vient de vivre son nouveau Lætare… mais autrement !

Douze groupes, douze chars, 1200 participants

Ce dimanche à Froidchapelle, il y en avait pour tous les goûts, chaque groupement visant à la fois la qualité et l’originalité.

1. Groupe Debande: The Queen’s Tea Time.

2. Groupe Scaf & Masson: Les chasseurs de fées.

3. Jeunesse de Vergnies: Barbie et Ken.

4. Les Bambocheurs: Le Mime Marsault.

5. Groupe Marc et Céline Pestieau: Direction Froidcha’ciel.

6. Les Vrais Showeurs: Anges et Démons.

7. Jeunesse de Froidchapelle: Casino.

8. Les Zami’goss: Dragon Ball Z.

9. Les Paysans: Le carnaval de Venise.

10. Jeunesse de Fourbechies: Alerte à Malibu.

11. Les Longs Fjeus: Le Petit Prince.

12. Gilles de Froidchapelle.