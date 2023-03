Le magasin de l'Albatros-Poteaupré à Bourlers: vitrine du savoir-faire des résidents

Produits par les résidents

Ils prennent ainsi part à l’un des nombreux ateliers organisés sur place, en fonction de leurs capacités et de leurs envies. On peut citer la fabrication de pains et de viennoiserie, quiches, pizzas, gestion du poulailler, maraîchage et fruits, conserverie, confitures, lombricompostage, élevage de 40 vaches Aubrac et de 40 veaux, produits laitiers, ferronnerie, torréfaction de café, savonnerie, poterie, carterie et même fabrication de nichoirs à la demande.

Ouverte seulement depuis octobre 2022, la boutique de la ferme de l’Albatros-Poteaupré vend exclusivement ce qui est produit dans les centres de l’Albatros: à Bourlers, Petite-Chapelle ou encore à Éteignères (côté français, près de Regniowez) où des serres permettent de cultiver de nombreux légumes.

Encore méconnu du plus grand nombre, ce commerce propose pourtant toute une gamme de produits artisanaux, de qualité, et en fonction des saisons. Inutile de chercher ici des tomates en hiver !

"Avec ce magasin, notre démarche n’est en rien mercantile, insiste Grégory Gérard, le responsable des ateliers à l’ASBL Ferme et Maraîchage de Poteaupré, le nom officiel des lieux. Le but n’est pas de faire concurrence aux autres commerçants de la région. Nos surplus, par exemple en champignons, sont même offerts au restaurant Solidaire à Mariembourg. Ce magasin constitue avant tout une vitrine pour montrer le savoir-faire de nos résidents à la population. C’est également un moyen de nous ouvrir vers l’extérieur. Des résidents viennent souvent renforcer l’équipe qui s’occupe à tour de rôle de la gestion de la boutique. Il faut les voir se préparer et vanter leurs produits aux clients avec conviction. Tous les bénéfices sont consacrés à l’achat de matériel pour améliorer les ateliers et le bien-être général."

Ouvrir davantage ?

Pour l’instant, le commerce n’est ouvert que le jeudi de 14h à 18 h 30, le vendredi de 10h à 18 h 30 et le samedi de 10h à 12 h. Les responsables ne sont pas opposés à ouvrir davantage, mais le personnel est déjà fort mobilisé par toutes les autres tâches et la demande n’est pas encore suffisante pour augmenter les jours d’ouverture. Il est vrai que l’endroit, bien qu’à proximité de l’auberge de Poteaupré et de l’abbaye de Scourmont, n’est pas des plus fréquentés en dehors de la belle saison.

"Mais le bouche-à-oreille, commence à fonctionner et les gens apprécient la qualité et la diversité des produits qu’ils peuvent trouver ici, confie Catherine Coulonval, la coordinatrice pour la gestion du magasin, tout en rangeant des colis de viande dans un frigo. Comme clients, nous avons les parents des résidents, des touristes de passage mais aussi de plus en plus de locaux qui nous découvrent et reviennent en habitués."

Bientôt un service huilerie

Pour renforcer l’attractivité de la boutique, des projets sont en cours ou dans les cartons. "Nous avons aménagé un coin dégustation afin que les visiteurs puissent goûter une viennoiserie, un café, une glace maison, explique Barbara Briquet, responsable technique des ateliers. Même si nos produits en ont déjà toutes les caractéristiques, nous avons entamé les démarches pour qu’ils soient labellisés"Bio". Dans les prochaines semaines, nous allons aussi lancer un service d’huilerie pour produire de l’huile de noix, de colza, de chanvre… Nous n’attendons plus que la livraison de la presse pour nous lancer."

Toute la gamme des produits sur la page Facebook Magasin Albatros Poteaupré Renseignement au 060/37 04 10 ou par mail: magasin.fmp@albatros-asbl.be