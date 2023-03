École au théâtre à Thuin: une vraie success-story

Après une semaine à Merbes, le festival a donc pris ses quartiers jusqu’au 24 mars à la salle du patro à Thuillies.

La particularité de ce festival est que l’animatrice de l’Alliance Culture École, Nathalie Galland, passe dans chaque classe bien avant la représentation pour rencontrer les enfants et introduire le spectacle. "Si l’enseignant a envie d’aller plus loin avec ses élèves, on lui propose de participer à un atelier un mercredi après-midi afin qu’il puisse explorer lui-même la thématique choisie et pour rencontrer les artistes et co-créer avec eux. La thématique retenue cette année est Voyage et Histoires" raconte-t-elle.

Cette année, au cours des animations en classe en lien avec les spectacles, de nombreux enfants partent ainsi à la découverte des instruments de musique, de danses traditionnelles ou de chants du monde. "Ils ont l’occasion de réaliser des activités manuelles pop-up (des livres qui s’ouvrent avec un décor), des portraits autour de questions soulevées lors des spectacles. Dans quel monde ai-je envie de vivre ? Quelle femme incroyable ai-je dans ma famille ?" ajoute l’animatrice.

Pour aider les enseignants dans ce travail artistique, des animatrices du CEC (Centre d’Expression et de créativité) peuvent venir en appui dans les classes.

Dans la Haute Sambre, on a compris depuis longtemps qu’il était important que la Culture touche les enfants dès le plus jeune âge. "Ça leur permet de ressentir des émotions, ça éveille en eux un émerveillement. C’est tellement essentiel à leur âge !" conclut Nathalie Galland.