Célébrer le printemps en fanfare, à l’Harmonie

Ce dimanche 19 mars à 15h, l’ensemble proposera un programme varié, entre variétés, classiques et jazz New Orleans, sous la baguette de Patrick Crispoux. On y annonce même un medley de chansons françaises des années 80 dans un arrangement fait maison, par l’un des musiciens de la fanfare !

Originalité, humour dans la présentation et musique variée: voilà qui constitue un cocktail alléchant à savourer pour célébrer le printemps !

Salle de l’Harmonie, dimanche 19 mars à 15h. Entrée à 10 €. 8 € en prévente, au 060/34 59 56 ou info@ccccc.be