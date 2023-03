Bien manger pour bien étudier: la leçon du petit déjeuner à Loverval

Parmi les nombreux élèves qui ne déjeunent pas, Mattis nous informe que son choix est guidé par l’absence de faim ou d’envie. "Mais cela n’a pas d’impact sur ma concentration en cours. Grâce à cette activité, j’ai néanmoins pris conscience de l’importance de prendre un petit-déjeuner pour être encore en meilleure forme", constate l’étudiant.

Ce jeudi 16 mars, l’événement s’est déroulé dans le réfectoire de l’école en présence des neuf classes de 1re secondaire, des professeurs de sciences (Pascale Roland, Flaona Lo Manto, Guillian Luxen et Élodie Nadzialer), des membres de la direction, des aidants et d’élèves de rhétos (parrain et marraine de l’une des classes) qui ont assuré la présentation et apporté une aide dans la décoration des tables.

Ce projet s’élabore dès le début de l’année: les élèves de 1re secondaire visitent différents lieux en octobre ; à savoir la chèvrerie du Cadeau (Pont-à-Celles), la ferme du Raz-Buzée (Gerpinnes), la Boîte à Chocolat (Montigny-le-Tilleul), la ferme Lebrun (Rêves), la boulangerie Mahy (Châtelet), les légumes villersois (Gerpinnes), la ferme de l’Eau d’Heure (Ham-sur-Heure-Nalinnes) et la ferme Wyngaert (Presles).

Découverte des lieux à vélo

Vivre sainement, c’est manger équilibré et pratiquer régulièrement du sport. Dans cette optique, certains élèves se sont rendus sur les lieux de découverte à vélo. "Une fois les visites effectuées, chaque classe a élaboré un Power-Point pour leur présentation d’un étage de la pyramide alimentaire à leurs camarades, décoré leur table et apporté certains aliments comme le pain, la confiture, etc.", détaille notre interlocutrice. Le jus de pomme était plus que jamais local puisque le fruit provenait du verger de l’école.

Au-delà de l’aspect convivial, ce petit-déjeuner collectif incite les élèves à prendre conscience de l’importance de ne pas partir le ventre vide à l’école en adoptant de bonnes habitudes alimentaires. En effet, plusieurs raisons sont avancées par celles et ceux qui ne déjeunent pas, dont le manque de temps ou le fait de ne pas avoir faim. Le changement des modes de vie familiaux est aussi une explication avec des adolescents qui soupent de plus en plus tard. Par conséquent, ils n’ont pas faim lorsqu’ils se lèvent le matin.

Par ailleurs, l’événement permet aux élèves de travailler certaines disciplines comme l’expression orale avec la présentation des travaux, les compétences informatiques avec la création des Power-Point et la synthétisation qui découle de la collecte des informations lors des visites. Avant de prendre l’air en récréation, les élèves ont reçu à un fruit.