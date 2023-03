40 stands ce week-end au salon Santé & Bien-être de Walcourt

Après trois années de disette, le salon de la Santé et du Bien-être de Walcourt signe, ce week-end, son grand retour au hall omnisports de Walcourt. Organisé par une association de fait représentée par Thierry Tilmant et Jean-Luc Liessens, cet événement est soutenu par la Ville de Walcourt et son agence de développement local (ADL). Une quarantaine de stands permettront au public de découvrir tout ce que l’entité et les environs comptent comme ressources en matière médicale et paramédicale.