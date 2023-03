Une générosité sans faille pour "Faim et Froid", à Gerpinnes

Ce samedi 11 mars, environ 90 bénévoles ont collecté les colis alimentaires. "Au fil des années, on remarque que nous avons moins de donneurs mais que les colis sont plus grands. De ce fait, on collecte toujours sensiblement la même chose, à savoir 3 tonnes", détaille notre interlocuteur.

L’association gerpinnoise reçoit aussi le précieux soutien du Rotary Club de Gerpinnes dont les membres collectent à l’entrée de deux grandes surfaces: le Colruyt et le Proxy Delhaize.

La Commune est également un fidèle partenaire avec la mise à disposition de la salle Pouleur (Acoz) pour la centralisation des dons et d’une camionnette pour assurer le transport des colis provenant des magasins. "L’ensemble de la collecte est entièrement redistribué, via la banque alimentaire du CPAS, à la population gerpinnoise dans le besoin", insiste Paul Michaux.

Cette première collecte annuelle fut précédée, en février, d’un apport important du collège Saint-Augustin dont les élèves ont collecté environ 3 tonnes de vivres. "Ces dons sont d’une aide précieuse pour la confection des colis alimentaires que nous complétons avec des produits frais (légumes, fruits et œufs) achetés chez les producteurs locaux. Chaque mois, nous aidons entre 70 et 75 familles sur base d’un bilan social réactualisé", informe Isabelle Delisée, présidente du CPAS.

L’association reçoit également de plus en plus de dons financiers qui permettent d’aider des familles à payer leur mazout de chauffage ou qui viendront à point pour aider à payer les factures énergétiques de régularisation. "Je tiens à remercier chaque bénévole pour son implication, chaque donneur pour sa générosité et nos fidèles partenaires", conclut Paul Michaux.