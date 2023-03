Les élèves de cinq écoles de la Botte bénéficieront de collations gratuites

Dans la Botte du Hainaut, cinq implantations scolaires bénéficieront de ce système: à Chimay, le groupe scolaire Jehan Froissart (Chimay, Saint-Remy, Forges) ; à Thuin, l’école fondamentale autonome et à Momignies, l’école fondamentale, l’école fondamentale autonome et l’école fondamentale libre de la Croix.

Concrètement, dès ce mois de mars et de manière progressive, les élèves de ces établissements se verront, deux fois par semaine, offrir des collations équilibrées, durables et gratuites. Au niveau de la Wallonie, entre 1,2 et 1,6 million de potages ou collations saines variées (salades de fruits, légumes en bâtonnet, jus de fruits et légumes frais…) seront désormais distribués aux enfants. C’est quatre fois plus de collations que celles délivrées jusqu’à présent. En Province de Hainaut, 40 implantations scolaires participeront à ce projet amplifié (+32) et près de 4 450 élèves (+ 3.426 élèves) bénéficieront de ces collations. Cette action se déroulera jusque juin 2024.

À l’issue d’un appel à projets lancé en 2022, le Gouvernement wallon a désigné le Collectif Développement des Cantines Durables (CDCD) comme opérateur devant mettre en œuvre l’ensemble du projet. Il joue notamment un rôle de facilitateur pour amener des produits, frais, locaux dans les écoles et sensibiliser les équipes éducatives et les élèves des écoles sélectionnées aux bienfaits d’une alimentation saine et durable pour la santé et l’environnement.

Les collations continueront d’être préparées à base de produits locaux fournis par les producteurs wallons, dans des Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP), des Entreprises de Formation par le Travail (EFT) et des écoles de Promotion sociale.