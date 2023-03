La récolte de la sève de bouleau débute à Oignies (vidéo)

Les qualités de la sève de bouleau sont unanimement reconnues, depuis des temps immémoriaux. Mais à Viroinval, ce n’est que depuis sept ans que Sandrine Malice la commercialise, sous la marque Sosève.

"Au départ, j’ai lancé cela en constatant le nombre de bouleaux présents sur une parcelle boisée de mon père, après son décès", se souvient-elle.

Ce jus, elle le transporte jusqu’à Assesse où elle le conditionne en petits cubis de 2 litres. "L’important, c’est de ne pas briser la chaîne du froid, nous explique-t-elle. Une fois que nous avons foré un petit trou dans l’arbre, la sève s’écoule, goutte après goutte, dans un bidon blanc. L’arbre ne laisse s’échapper que la sève dont il n’a pas besoin pour sa survie. Nous ne l’empêchons donc pas de poursuivre sa croissance. Chaque jour au printemps, notre équipe relève chaque bidon. Comme ces bidons sont blancs et par terre et qu’il fait encore froid, la sève reste fraîche. Elle est alors versée dans un plus gros bidon. Avec un petit véhicule, nous rassemblons ensuite tous les petits bidons, jusqu’à un camion frigo. Chaque jour, la récolte est ramenée à Assesse, pour être conditionnée au plus vite, toujours en la maintenant au frais pour éviter la lactofermentation."

De la sève bio dans un secteur malmené

Actuellement, l’équipe travaille à flux tendu: chaque cubi conditionné part de suite vers un point de vente. "Nous vendons dans les magasins du terroir, les filières bios et dans des centres de bien-être. Après le Covid, nous avons perdu près de 50% de clients dans la filière bio tant la situation du secteur est difficile. Mais nous pensons pouvoir maintenir notre chiffre d’affaires de l’an dernier malgré cela…"

Pour ce faire, Sosève poursuit ses recherches pour étoffer sa gamme. À côté de la sève classique, 100% naturelle, le consommateur peut déguster une sève agrémentée de bourgeons de cassis, dont les propriétés sont également bienfaitrices: "Revigore le corps et soutient l’immunité", indique le texte de l’emballage du petit cubi, relooké également.

"La sève est revendue 100% naturelle, non pasteurisée: elle conserve toutes ses propriétés, assure Sandrine Malice qui nous glisse quelques caractéristiques du terroir onégien, influençant la richesse de sa production: nous analysons sans cesse la sève prélevée. On y retrouve du manganèse présent en quantité dans le sol de la forêt de Oignies. On y trouve aussi beaucoup de calcium, du potassium et du silicium."

Grosse récolte en lune montante

Sur le terrain ardennais, les grandes manœuvres sont en cours. Des 4 hectares d’origine, ce sont maintenant 20 hectares qui sont utilisés pour les récoltes, via une concession sur des parcelles communales. "Nous avons entamé la récolte un peu plus tard que ces dernières années, ce qui n’est pas anormal, c’est plutôt un retour à la date de récolte des premières années", précise-t-elle.

Dès les prémices du printemps, la sève monte dans les arbres et le moment est alors idéal pour prélever l’or translucide: "Ces quatre ou cinq jours, nous allons récolter beaucoup car nous sommes en lune montante. Les dix jours suivant, les récoltes seront moins fortes."

Jacques et Sarah, deux récolteurs, versent en effet devant nous deux bidons remplis: deux litres par arbre en une journée. "Nous récoltons pendant cinq ou six jours sur des arbres, puis nous rebouchons les trous avec une cheville en bois et nous passons à des autres, afin de ne pas trop les épuiser."

Au total, d’ici la fin du mois, environ 2000 bouleaux auront été ponctionnés d’un petit peu de sève. Le fruit de la récolte sera disponible au rayon frais des meilleures épiceries de terroir, durant une bonne partie de l’année !

soseve.com