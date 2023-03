Un concert apprécié à l’église des Bois

Tour à tour, elles ont déclamé et chanté, transportant le public dans un univers où se mêlent sensualité et poésie. Leurs voix ont su traduire avec finesse les émotions et les subtilités des paroles, créant une ambiance décontractée et peu habituelle dans ce lieu.

Les notes de musique se sont entrelacées avec les mots, créant un ensemble harmonieux et captivant, un moment d’émotion intense où l’on se laisse emporter par la magie de la musique et la beauté des textes.

Le trio "Trois chaises bleues" est composé d’Angélique Charbonnel (chant et violoncelle), Manuéline Caseau (chant et guitare) et Marie-Françoise Oliosi (chant et déclamation).

Ce concert était organisé ce dimanche matin par le centre culturel Christian Colle de Couvin dans le cadre des "Zakoustic’s" conjuguant découvertes patrimoniales et musique.

Rappelées par un tonnerre d’applaudissements, les trois musiciennes ont été rejointes sur l’estrade par Olivier Terwagne, présent dans l’assemblée. Ensemble, ils ont interprété le titre "Tweet sur seins trompés".

Le prochain concert Zakoustic’s sera organisé par le Centre Culturel Action Sud avec le Chœur Guillaume Dufay et sera donné en l’église d’Olloy-sur-Viroin le dimanche 16 avril à 11h. Visite-découverte de l’église programmée à 10h15.

Réservations au centre culturel Action-Sud: 060/31.01.60.