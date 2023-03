Chimay: la vieille Tour bientôt restaurée?

La Vieille Tour, rue des Noailles, est pratiquement le seul vestige des anciennes murailles de 1 km de long qui entouraient le centre historique de Chimay. Cet ouvrage aurait été construit au XIIe siècle et a connu des remaniements au XVIe et XVIIe siècles. Il a été privé de ses parements et de sa partie supérieure, mais ses murs sont encore épais de 2 m en partie basse. Trapu, l’ensemble a un aspect massif et constitue un des lieux emblématiques du vieux Chimay.