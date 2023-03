À Walcourt, Patrick Lefebvre savoure sa passion du cigare

Une philosophie

Les fumeurs de cigare observent généralement tout un rituel avant de savourer leur première bouffée. "Le cigare, il faut le couper et l’allumer correctement avant de commencer à le déguster. En ce qui me concerne, fumer un cigare est un plaisir qui peut durer entre une heure et une heure et demie. Je n’en fume jamais le matin et j’aime avoir l’estomac bien rempli avant d’apprécier mon cigare", nous confie-t-il. Ses vitoles, Patrick les fume généralement le soir, dans son bureau en travaillant. "Quand j’ai testé un nouveau cigare, je remplis une petite fiche dans laquelle je consigne mes impressions personnelles. Je consulte ensuite la littérature afin de savoir ce que d’autres en ont pensé", explique-t-il. Le cigare, c’est donc un peu comme le vin. C’est avant tout une philosophie et une manière de découvrir des arômes et des régions du monde. La plupart de ces cigares proviennent de Cuba. "Avec la crise sanitaire, les amateurs ont connu une pénurie de cigares cubains et çà leur a donné l’occasion d’en découvrir d’autres provenant du Nicaragua, du Honduras ou de République Dominicaine", poursuit-il. Dans sa collection, Patrick Lefebvre possède des cigares de différentes origines et surtout de différents gabarits. Certains sont d’ailleurs assez impressionnants en taille. "Ceux-là, je les garde plutôt pour le fun. Je ne les dégusterai probablement jamais", déclare-t-il. Pour en savoir plus sur Patrick et sa passion du cigare, on peut consulter sa page Instagram "pat_cigares" qui est suivie par plus de cinq mille trois cents followers à travers le monde.