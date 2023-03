Le bonheur est aussi un sentiment de plénitude et de contentement qui s’installe lorsqu’on est en harmonie avec soi-même et avec les autres. Cela peut se manifester dans différents domaines de la vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou familial. Le bonheur est donc pour une quête permanente qui passe par l’écoute de ses besoins et de ses émotions, ainsi que par l’acceptation de ce qui est et la gratitude pour ce que l’on possède déjà.

Le Salon du bonheur organisé ce week-end par le centre culturel Action sud à Nismes veut célébrer la Journée du bonheur et permettre aux gens de découvrir des pratiques qui favorisent le bien-être et la sérénité. Les ateliers de Qi Qong, de Yoga, de Sintaïdo et d’École du Chi offrent des méthodes douces et efficaces pour se reconnecter à soi-même.

Le 20 mars est la date choisie pour célébrer la journée du bonheur, depuis 2012.

Mais qu’est-ce que le bonheur ? Y consacre-t-on suffisamment de temps ? Cette première édition du salon du Bonheur tentera d’aider chacun à répondre à ces questions, ce dimanche 19 mars.

Au programme:

10 h à 15 h 30: les ateliers bien-être (arts du Tao): avec des animateurs extérieurs, tous spécialisés dans leur discipline respective, proposeront quatre ateliers en même temps, de façon à ce que les groupes puissent tout découvrir: qi gong, yoga traditionnel, shintaïdo et école du chi.

Chaque séance durera 45 minutes, suivi d’une pause de 30 minutes, selon l’horaire suivant:

– 1re série de 10 h à 10 h 45.

– 2e série de 11 h 15 à 12 h.

– 3e série de 13 h 30 à 14 h 15.

– 4e série de 14 h 45 à 15 h 30.

13 h: projection du film Maison de retraite, suivie du débat "Le bonheur entre générations", animé par Liages. Durée: 120 min

13 h 30: départ d’une balade nature méditative animée par le Parc naturel Viroin-Hermeton. Durée: 120 min

Toute la journée: les stands du PAC Dinant-Philippeville, de Liages et du Centre culturel Action-Sud proposeront des animations spécifiques sur "C’est permis, le bonheur ?".

Le Point-lecture mettra à disposition des visiteurs des livres consacrés au sujet.

La cafétéria sera ouverte dès le matin et proposera des boissons à tarif sympa, des sandwichs bio, un bar à thés, etc... Les participants y auront accès, même avec leurs propres sandwichs ou boissons.

15 h 45: fin de la journée autour du verre de l’amitié, l’occasion d’échanger sur les expériences vécues au cours de la journée et de refaire (un peu) le monde.

Participation gratuite Réservations obligatoires aux ateliers: 060 31 01 60 –media@action-sud.be